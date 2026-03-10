  1. Realting.com
Barrio residencial Bel appartement

Jerusalén, Israel
de
$1,74M
;
10
ID: 34887
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Yosef Burg

Sobre el complejo

Magnífico apartamento de 4 habitaciones en Rova Misrad Hahouts. Idealmente ubicado en una de las zonas más populares de Jerusalén, este magnífico apartamento de 111 m2 ofrece un ambiente de vida excepcional, combinando confort moderno y ambiente tranquilo. Amplia sala de estar luminosa con acceso directo a un balcón de 12 m2, Vistas sencillas y doble exposición para el brillo natural todo el día, Ascensor de Shabat, Bodega privada, 2 plazas de aparcamiento incluidas. Precio de venta: 5,537.000 Alquiler actual: 9.600

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$1,74M
