  Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Jerusalén, Israel
de
$1,28M
;
3
ID: 34882
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Mutsafi, 6

Sobre el complejo

Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusalén. - Residencia de 2 hermosa torre de 19 pisos con servicios de alto nivel, prestigioso vestíbulo con altura de techo, gimnasio totalmente equipado y salón de negocios. - Gran selección de apartamentos que van desde 3 , 4 y 5 habitaciones hasta el pentahouse . Todos los apartamentos están equipados con aire acondicionado VRF, + calefacción por suelo radiante Persianas eléctricas, aislante acristalamiento etc. Calendario muy flexible; entrega 48 meses .

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,28M
