  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique

Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique

Ascalón, Israel
$862,125
10
ID: 34749
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yiftah HaGiladi

Sobre el complejo

Mini Penthaouse Building shop 5 prácticas especiales

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$316,008
Barrio residencial Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalón, Israel
de
$579,975
Barrio residencial Grand jardin
Jerusalén, Israel
de
$3,14M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
En el corazón del distrito histórico de Ajami, este ático ocupa la planta superior de un edificio boutique de estilo Bauhaus. Disfruta de una ubicación buscada, cerca de la Residencia del Embajador de Francia y a pocos minutos a pie del mar. El apartamento desarrolla una zona interior de un…
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$2,25M
¡Nueva venta exclusiva! Un mini-penthouse único y raro para los amantes del estilo Situado en el 49 Yehuda HaMaccabi Street ¡En un nuevo edificio construido por Metropolis! Apartamento 3 habitaciones con 74 m2 salón + 31 m2 balcón. Hermoso y amplio alojamiento. Sexto piso! Un acogedor dormit…
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,28M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
