Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Venta – Old North Tel-Aviv
Dirección ultra-reprochada en el corazón del antiguo Norte, cerca de Dizengoff, tiendas, escuelas de renombre y comodidades.
Elegante y verde entorno residencial, ideal para familias exigentes e inversores.
Nueva construcción con licencia obtenida, trabajo en curso, entrega prevista en unos 2 años.
Arquitectura moderna, servicios de alta gama, amplias terrazas, MAMAD y aparcamiento privado.
Excepcional 4 habitaciones apartamentos y áticos disponibles.
Amplias superficies con grandes terrazas abiertas al salón.
Acceso inmediato al tranvía central que conecta toda la ciudad y el mar.
Ubicación con alto valor patrimonial y excelente potencial para valor añadido.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo