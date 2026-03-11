  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente

Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente

Jerusalén, Israel
de
$877,800
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34306
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRechavim, 11

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
✨ NEW – MEKOR HAIM ✨En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca del paseo verde del parque HaMesila que conduce directamente a Moshava Germanit, y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. Situado en un reciente edificio boutique con hermoso vestíbulo y ascensor en Shabat, descubra este hermoso apartamento de 3 habitaciones en la séptima planta, que ofrece confort, luz y vistas excepcionales. Con una superficie de 66 m2 interiores + 4 m2 balcón, el apartamento goza de una orientación orientada al sur, garantizando un brillo absoluto durante todo el día. El salón, bañado en luz, se abre a un balcón con vistas panorámicas abiertas a las montañas, una vista sin obstáculos y espectacular. La cocina totalmente actualizada se vende equipada: ✔️ Oven ✔️ Gas hob ✔️ Dos sumideros ✔️ Lavadora ✔️ Dryer El apartamento también incluye: • Mamad (habitación fuerte) • Baño moderno con ducha • Calefacción terrestre • Aire acondicionado central La propiedad se vende con una plaza de aparcamiento subterráneo y una bodega privada, un adicional muy solicitado confort. ¿? Un luminoso, funcional e idealmente situado apartamento llave en mano. ?? Propuesto a un precio excelente para el sector. ¡Al pie de la línea futura de Tramway!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Beau rez de jardin
Nahariya, Israel
de
$1,505
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$3,95M
Barrio residencial Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Hadera, Israel
de
$465,548
Barrio residencial A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ascalón, Israel
de
$532,637
Está viendo
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Jerusalén, Israel
de
$877,800
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Bonito apartamento situado en el piso 15. Vista impresionante de todo Tel Aviv y el mar. Decorador de interiores. Piscina, gimnasio y terraza en la 48a planta. El apartamento tiene 2 dormitorios más la mamada se convierte en un vestidor. salón, comedor y cocina en tonos suaves y agradables. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$759,266
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,69M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir