Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente

✨ NEW – MEKOR HAIM ✨En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca del paseo verde del parque HaMesila que conduce directamente a Moshava Germanit, y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot.
Situado en un reciente edificio boutique con hermoso vestíbulo y ascensor en Shabat, descubra este hermoso apartamento de 3 habitaciones en la séptima planta, que ofrece confort, luz y vistas excepcionales.
Con una superficie de 66 m2 interiores + 4 m2 balcón, el apartamento goza de una orientación orientada al sur, garantizando un brillo absoluto durante todo el día.
El salón, bañado en luz, se abre a un balcón con vistas panorámicas abiertas a las montañas, una vista sin obstáculos y espectacular.
La cocina totalmente actualizada se vende equipada:
✔️ Oven
✔️ Gas hob
✔️ Dos sumideros
✔️ Lavadora
✔️ Dryer
El apartamento también incluye:
• Mamad (habitación fuerte)
• Baño moderno con ducha
• Calefacción terrestre
• Aire acondicionado central
La propiedad se vende con una plaza de aparcamiento subterráneo y una bodega privada, un adicional muy solicitado confort.
¿? Un luminoso, funcional e idealmente situado apartamento llave en mano.
?? Propuesto a un precio excelente para el sector.
¡Al pie de la línea futura de Tramway!
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
