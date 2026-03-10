  1. Realting.com
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod

Asdod, Israel
$467,115
11
ID: 34733
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Martin Buber

Sobre el complejo

La única residencia con 2 habitaciones con balcón junto al mar!!! Dream location: in front of the beach "Miami", where are all the restaurants and cafes in fashion. Cerca del supermercado "Victory", el catering "La Mamounia", el gran "Parc des Pirates", medios de transporte... Único en Ashdod, 2 habitaciones 52 m2 con 6 m2 de balcón, con 2 ascensores, mamak, parking, aire acondicionado... ¡No mires más, no encontrarás a nadie más!!!!

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Hadera, Israel
de
$730,455
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui exclusivamente presenta un magnífico apartamento de 5 habitaciones, tranquilo y luminoso en un hermoso edificio de piedra! Características: - Un gran apartamento renovado de 5 habitaciones de 120 m2, - Buena cocina, - Cómodo salón con una hermosa ventan…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Venta exclusiva, Cerca de Rabin Square y Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street En un edificio seguro con sistema de vibración y alarma En el tercer piso, tranquilo y agradable Amplio apartamento reformado de 2 dormitorios + terraza solarium 68 m2 + unos 5 m2 de terraza Un amplio dormitorio, ve…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Este encantador y luminoso apartamento de estilo europeo ofrece un ambiente de vida cómodo en una ubicación ideal. Con una superficie de 89 m2, se encuentra en la 3a y superior planta de un edificio reformado y bien mantenido. Incluye tres habitaciones cuidadosamente diseñadas: un amplio sal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
