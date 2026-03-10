Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

¡A la venta, Jerusalén, Har-homa! Semilla verdadera, Ático en planta baja, 6 habitaciones 135 m2 en un nivel + bonita terraza amueblada de 25 m2, y terraza de techo eléctrico de 100 m2, incluyendo 2 viviendas. Calle pintoresca tranquila sin salida, con vistas al valle y olivos. Muy bonito edificio de tiendas. Accesibilidad total. El apartamento está equipado con una hermosa cocina moderna, carpintería de alto nivel, (hermosos armarios empotrados en todas las habitaciones) Sofisticada sistema de aire acondicionado Mitsubishi en la sala de estar, cocina y unidades independientes en los dormitorios 5 habitaciones incluyendo mamada (habitación segura) y hermosa unidad parental, + 1 baño y 1 gran lavandería. Además, 2 viviendas con acceso independiente, una de las cuales se alquila en 3.900 nis (2 habitaciones + terraza) y un amplio estudio (puede alquilarse en 2000 nis)