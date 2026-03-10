  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

de
$1,52M
;
15
ID: 34899
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Yitzchak Refael

¡A la venta, Jerusalén, Har-homa! Semilla verdadera, Ático en planta baja, 6 habitaciones 135 m2 en un nivel + bonita terraza amueblada de 25 m2, y terraza de techo eléctrico de 100 m2, incluyendo 2 viviendas. Calle pintoresca tranquila sin salida, con vistas al valle y olivos. Muy bonito edificio de tiendas. Accesibilidad total. El apartamento está equipado con una hermosa cocina moderna, carpintería de alto nivel, (hermosos armarios empotrados en todas las habitaciones) Sofisticada sistema de aire acondicionado Mitsubishi en la sala de estar, cocina y unidades independientes en los dormitorios 5 habitaciones incluyendo mamada (habitación segura) y hermosa unidad parental, + 1 baño y 1 gran lavandería. Además, 2 viviendas con acceso independiente, una de las cuales se alquila en 3.900 nis (2 habitaciones + terraza) y un amplio estudio (puede alquilarse en 2000 nis)

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Traducciones EN → EnglishFR → Hebreo EN → RussianFR → ItalianoFR → EspañolFR → Portugués Inglés Hebreo Italiano Español portugués Ruso anterior Nuestros servicios El sitio web Banners Correo 2004-2025© Powered by VDEDesign ANNOUNCES Ventas (3) Nuevos proyectos (0) Alquileres (0) Alqui…
