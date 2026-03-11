  1. Realting.com
  Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

ID: 34421

Bat Yam, Israel
$627,000
6
ID: 34421
  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Bat Yam
  Dirección
    HaRav Uziel, 37

Sobre el complejo

Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad de la construcción, un lujoso vestíbulo, espacios verdes y la proximidad inmediata a parques, playa, escuelas, instituciones públicas y transporte público. entrega programada para septiembre 2027. Condiciones benéficas: 20% al firmar – balance al entregar llaves o dependiendo del progreso. El edificio: • Moderno edificio de piedra de alta gama • Elegante hall de entrada y 2 ascensores • Capa de tierra cuidadosa • Aparcamiento subterráneo Los apartamentos: • Terrazas solares • Acabados de calidad • Preparación para aire acondicionado central • Cocina moderna con cuarzo

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique
Jerusalén, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra'anana, Israel
de
$4,04M
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$627,000
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,80M
En el centro de Jerusalén, lujosa residencia muy hermoso ático de 175 m2 con 62 me terraza Vista panorámica impresionante. altura del techo. aparcamiento doble + bodega
Immobilier.co.il
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
prestigiosa y exclusiva renovación por Gidi Bar Orian reconocido arquitecto, perfecta alianza entre la elegancia contemporánea y el respeto por el patrimonio arquitectónico del boulevard. Apartamento de 145 m2, totalmente decorado por el propio arquitecto 2 elegantes habitaciones Mamad (sec…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalón, Israel
de
$592,515
Buen precio interesante cerca del nuevo kanyon del puerto deportivo cerca de las tiendas de autobuses
Immobilier.co.il
