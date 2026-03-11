Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Proyecto U Bat Yam
Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours
Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi
Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat Yam.
Estas torres han sido cuidadosamente planificadas y diseñadas en cada detalle, combinando diseño urbano moderno y funcionalidad ejemplar, para crear el apartamento perfecto, exactamente como soñaste.
Entrega prevista: 2030 de junio
• Garantía bancaria completa
• Método de solución:
• 20% en firma
• 80% cuatro meses antes de la entrega clave
• Indización de cajas: 3% anual acumulativo, apoyado por el promotor
Una ubicación estratégica
En el corazón de Israel, cerca de las carreteras principales, las torres U marcan la nueva puerta de entrada a Bat Yam.
El proyecto está situado en el distrito renovado de Ramat HaNasi, a pocos minutos a pie de la estación de tren de Yoseftal y del tranvía ligero.
Este creciente sector combina modernidad, calidad de vida y accesibilidad.
Disfrutarás:
• Acceso rápido a Tel Aviv y la autopista Ayalon
• Parques verdes y proximidad directa al mar
• Un centro comercial, cafeterías y restaurantes bajo su residencia
• Escuelas, instituciones culturales y un moderno club residencial
El concepto: un equilibrio perfecto
Los paseos U proyecto combina armoniosamente residencial, comercio y educación.
Dos pisos comerciales albergarán tiendas, cafeterías y servicios cercanos, creando una experiencia urbana fluida y animada.
A pocos pasos de distancia, un gran centro comercial y zonas de ocio ofrecen un ambiente de vida ideal para toda la familia.
El club ha sido diseñado especialmente para la comodidad y el bienestar de los residentes, mientras que las escuelas, parques e instituciones culturales circundantes proporcionan una vida cotidiana práctica e inspiradora.
Porque los niños siempre vienen primero, todo se piensa para su familia.
Tipología de apartamentos
• 3 habitaciones: 82 m2 + 8 m2 balcón
• 4 habitaciones : 105 m2 + 15 m2 balcón
• 5 habitaciones: 127 m2 + 15 m2 balcón
Cada apartamento se vende con estacionamiento
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo