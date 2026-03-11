  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Bat Yam, Israel
$1,22M
6
ID: 34298
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

    Israel
    Distrito de Tel-Aviv
    Subdistrito de Tel Aviv
    Bat Yam

Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat Yam. Estas torres han sido cuidadosamente planificadas y diseñadas en cada detalle, combinando diseño urbano moderno y funcionalidad ejemplar, para crear el apartamento perfecto, exactamente como soñaste. Entrega prevista: 2030 de junio • Garantía bancaria completa • Método de solución: • 20% en firma • 80% cuatro meses antes de la entrega clave • Indización de cajas: 3% anual acumulativo, apoyado por el promotor Una ubicación estratégica En el corazón de Israel, cerca de las carreteras principales, las torres U marcan la nueva puerta de entrada a Bat Yam. El proyecto está situado en el distrito renovado de Ramat HaNasi, a pocos minutos a pie de la estación de tren de Yoseftal y del tranvía ligero. Este creciente sector combina modernidad, calidad de vida y accesibilidad. Disfrutarás: • Acceso rápido a Tel Aviv y la autopista Ayalon • Parques verdes y proximidad directa al mar • Un centro comercial, cafeterías y restaurantes bajo su residencia • Escuelas, instituciones culturales y un moderno club residencial El concepto: un equilibrio perfecto Los paseos U proyecto combina armoniosamente residencial, comercio y educación. Dos pisos comerciales albergarán tiendas, cafeterías y servicios cercanos, creando una experiencia urbana fluida y animada. A pocos pasos de distancia, un gran centro comercial y zonas de ocio ofrecen un ambiente de vida ideal para toda la familia. El club ha sido diseñado especialmente para la comodidad y el bienestar de los residentes, mientras que las escuelas, parques e instituciones culturales circundantes proporcionan una vida cotidiana práctica e inspiradora. Porque los niños siempre vienen primero, todo se piensa para su familia. Tipología de apartamentos • 3 habitaciones: 82 m2 + 8 m2 balcón • 4 habitaciones : 105 m2 + 15 m2 balcón • 5 habitaciones: 127 m2 + 15 m2 balcón Cada apartamento se vende con estacionamiento

Bat Yam, Israel
Está viendo
Pregunte lo que quiera
