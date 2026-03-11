Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

  1. Realting.com
Bat Yam, Israel
de
$768,075
;
13
ID: 34097
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Uziel, 37

Sobre el complejo

BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyecto se distingue por su arquitectura contemporánea, combinando elegante diseño y funcionalidad. El edificio consta de 9 plantas y 38 apartamentos de 2 a 4 habitaciones, así como amplios áticos con vistas sin obstáculos y acabados de alta gama. Cada unidad tiene un balcón privado, plaza de aparcamiento y un diseño interior limpio, pensado en cada detalle. Un ambiente de vida ideal Daniel Art Bat Yam combina armoniosamente la vida urbana con la calidad de vida. El proyecto tiene una ubicación central, cerca del mar, principales rutas de transporte, centros comerciales, escuelas y zonas de ocio. Los residentes disfrutan así de una vida cotidiana práctica, agradable e inspiradora en un barrio en desarrollo.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$927,647
Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, apartamentos de 3 a 5 habitaciones, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Proyecto Nueve dic 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo centro cultural que…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Mostrar todo Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Excepcional apartamento de 289 m2 con terraza de 34 m2, situado en uno de los complejos residenciales más buscados de Ramat Aviv HaHadasha. Este establecimiento ofrece una vista al mar abierto desde el sexto piso y una triple exposición, un ambiente de vida luminoso y elegante. El espacio in…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
prestigiosa y exclusiva renovación por Gidi Bar Orian reconocido arquitecto, perfecta alianza entre la elegancia contemporánea y el respeto por el patrimonio arquitectónico del boulevard. Apartamento de 145 m2, totalmente decorado por el propio arquitecto 2 elegantes habitaciones Mamad (sec…
Agencia
Immobilier.co.il
