  4. Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Tel-Aviv, Israel
$1,88M
ID: 34206
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff, 7

Sobre el complejo

Nuevo en venta exclusivamente 7 Dizengoff Street Cerca de Habima Square y Rothschild Boulevard, en el corazón de la ciudad Cerca de tranvía Apartamento amplio Sobre 110 m2 4,5 habitaciones incluyendo una suite principal con baño (Oportunidad para crear fácilmente 5 habitaciones espaciosas) Acogedora terraza soleada de 2 m2 accesible desde uno de los dormitorios en la parte posterior. Primera planta con ascensor Facade Exposición triple Estacionamiento regular en el tabu ¡Construyendo con refugio!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
