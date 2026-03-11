  1. Realting.com
  Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

Hadera, Israel
de
$962,445
;
8
ID: 34345
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

BZH Exclusiva en uno de los proyectos emblemáticos de la costa, 'Hof Halavan de Hadera! El departamento francés de RE/MAX Hadera le presenta un apartamento de ensueño en un edificio muy alto frente al mar! Características: ⭐️ Apartamento de 3 dormitorios (87 m2), ⭐️ En el piso 12 de 25, ⭐️ Varios ascensores incluyendo uno de Shabat, ⭐️ Gran terraza con orientación oeste 15 m2, ⭐️ Espacio de vida brillante con impresionante vista panorámica del mar !! ⭐️ Dormitorio principal con una gran ventana con vistas al mar, ⭐️ Sistema de automatización del hogar, ⭐️ Aparcamiento subterráneo, ⭐️ Un sótano privado. ¡Y eso no es todo! El edificio cuenta con un magnífico vestíbulo, piscina, gimnasio y vigilancia 24/7. Hermoso edificio construido por un desarrollador reconocido por su calidad de construcción. Al pie del edificio, un magnífico paseo con el futuro Tayelet y la playa separada. También puede descubrir la Reserva Natural Gedor. ¡Un sueño hecho realidad! Beezrat Hashem, Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Ocio

Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Israel
de
$962,445
