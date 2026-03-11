Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
Exclusiva en uno de los proyectos emblemáticos de la costa, 'Hof Halavan de Hadera!
El departamento francés de RE/MAX Hadera le presenta un apartamento de ensueño en un edificio muy alto frente al mar!
Características:
⭐️ Apartamento de 3 dormitorios (87 m2),
⭐️ En el piso 12 de 25,
⭐️ Varios ascensores incluyendo uno de Shabat,
⭐️ Gran terraza con orientación oeste 15 m2,
⭐️ Espacio de vida brillante con impresionante vista panorámica del mar !!
⭐️ Dormitorio principal con una gran ventana con vistas al mar,
⭐️ Sistema de automatización del hogar,
⭐️ Aparcamiento subterráneo,
⭐️ Un sótano privado.
¡Y eso no es todo!
El edificio cuenta con un magnífico vestíbulo, piscina, gimnasio y vigilancia 24/7.
Hermoso edificio construido por un desarrollador reconocido por su calidad de construcción.
Al pie del edificio, un magnífico paseo con el futuro Tayelet y la playa separada.
También puede descubrir la Reserva Natural Gedor.
¡Un sueño hecho realidad!
Beezrat Hashem, Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
Hadera, Israel
Hadera, Israel
