Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

BZH Exclusiva en uno de los proyectos emblemáticos de la costa, 'Hof Halavan de Hadera! El departamento francés de RE/MAX Hadera le presenta un apartamento de ensueño en un edificio muy alto frente al mar! Características: ⭐️ Apartamento de 3 dormitorios (87 m2), ⭐️ En el piso 12 de 25, ⭐️ Varios ascensores incluyendo uno de Shabat, ⭐️ Gran terraza con orientación oeste 15 m2, ⭐️ Espacio de vida brillante con impresionante vista panorámica del mar !! ⭐️ Dormitorio principal con una gran ventana con vistas al mar, ⭐️ Sistema de automatización del hogar, ⭐️ Aparcamiento subterráneo, ⭐️ Un sótano privado. ¡Y eso no es todo! El edificio cuenta con un magnífico vestíbulo, piscina, gimnasio y vigilancia 24/7. Hermoso edificio construido por un desarrollador reconocido por su calidad de construcción. Al pie del edificio, un magnífico paseo con el futuro Tayelet y la playa separada. También puede descubrir la Reserva Natural Gedor. ¡Un sueño hecho realidad! Beezrat Hashem, Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.