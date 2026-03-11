  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
$1,21M
ID: 34207
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Moshe Sharett, 48

Sobre el complejo

Moshe Sharett calle, en la zona más popular y tranquila, en venta exclusiva Un amplio y hermoso apartamento de 66 m2! Renovado y brillante Paz y privacidad garantizadas Ascensor que sirve medio almacén 3a y 5a planta - 3a planta apartamento! Potencial para un proyecto de condominio

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
