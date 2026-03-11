  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Exceptionnel rare

Barrio residencial Exceptionnel rare

Ra'anana, Israel
de
$2,47M
;
8
ID: 34362
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaYetsira, 12 Rosen Meents

Sobre el complejo

Bonito ático de pie. Mantenlo ocupado. Muy invertido. Seis piezas incluyendo a mamá. 2 muy bonita terraza una de 120 m2 del salón y la otra de 33 m2 de la cocina. 2 plazas de aparcamiento una gran bodega. para ver absolutamente.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
