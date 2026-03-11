  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Magnifique 5 pieces avec immense terrasse

Barrio residencial Magnifique 5 pieces avec immense terrasse

Jerusalén, Israel
$1,98M
5
ID: 34541
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Rath, 5

Sobre el complejo

En el corazón de Bayit vegan, a los pies de sinagogas, escuelas y tiendas: pequeño edificio de sólo 4 plantas con ascensor, estacionamiento cubierto y gran bodega de 12m2. Ático 4 habitaciones, convertidas en 5 muy fácilmente, con enorme terraza de 50m2 Soucca en vista panorámica de Jerusalén! Solo en el suelo. 4 orientaciones, salón muy grande muy luminoso que excelente vista, cocina independiente, aire acondicionado central, estacionamiento y gran bodega.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

