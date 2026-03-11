  1. Realting.com
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Bat Yam, Israel
$1,33M
13
ID: 34432
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Ben Gurion, 85 Golda

FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto residencial de lujo excepcional que ofrece un arte único de vivir frente al Mediterráneo, con vistas al mar claras y un ambiente elegante, sereno y buscado. El proyecto se distingue por la arquitectura contemporánea de alta gama y una separación total entre la zona residencial y un hotel de negocios situado en los niveles más bajos, garantizando la tranquilidad, la privacidad y el confort absoluto a los residentes. Entrada residencial independiente, pasillo dedicado y ascensores reservados. Idealmente ubicado, el proyecto tiene acceso directo al paseo marítimo y la playa, cerca de tiendas, restaurantes, ocio y transporte, con una rápida conexión a Tel Aviv a través del tranvía. La residencia ofrece una amplia gama de apartamentos 3, 3,5 y 5 habitaciones, así como un ático excepcional. Los amplios y luminosos apartamentos cuentan con amplias terrazas, grandes ventanales y un diseño moderno con acabados de alta gama. Todas las unidades están ubicadas desde el sexto piso, con vista al mar abierto (al menos parcialmente en la fachada). Características de pie: aire acondicionado totalmente instalado, ventanas aisladas, puertas interiores de diseño, elegantes baños, ascensor Shabat y estacionamiento clásico. El ático ofrece una verdadera planta privada, con espectaculares vistas panorámicas, gran terraza en la azotea y posibilidad de piscina privada. Proyecto dirigido por un desarrollador reconocido, con más de 60 años de experiencia y más de 100 edificios entregados a Bat Yam. Permiso concedido, garantía bancaria Mizrahi, comenzar el trabajo en 2 meses. Precio desde 4.2 M Condiciones de pago atractivo: 20% en firma, balance en 2 años con indexación Primeros apartamentos: no se ofrece indexación ni bodega

Bat Yam, Israel
Bat Yam, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Hermoso dúplex de 3 piezas con terraza – Bograshov / Ben Yehuda • Dúplex 3 habitaciones • 2 dormitorios • 2 cuartos de ducha • 5a planta con ascensor • 70 m2 + 20 m2 de terraza • Vista mar Ben Yehuda / Bograshov Precio: 4.850.000 Cargos de propiedad : 300 / mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,48M
Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canion Hadar, cerca de Emek refaim... Edificio de 7 pisos disponible en marzo de 2026 Pinoui /binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunic…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Israel
de
$2,98M
Ramat gan. Distrito residencial. Casa reformada con 7 habitaciones con mamá unidad ET separada con 2 habitaciones. (se puede alquilar por separado)
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
