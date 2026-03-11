Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
A pocos pasos de Kikar Haatzmaout y de las playas de Netanya, en un edificio recientemente renovado, descubra este hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en el 3er piso en 8 con ascensor.
Gran salón luminoso con cocina abierta moderna, tres exposiciones (sur, norte, oeste) garantizando luz natural todo el día, vista sin obstáculos, aire acondicionado, aparcamiento privado y refugio en la planta baja del edificio.
Apartamento vendido amueblado y disponible inmediatamente.
Ideal residencia principal, pie a tierra o inversión en alquiler a corto plazo.
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo