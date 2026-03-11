Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Uno de los edificios más privados y elegantes del corazón de la ciudad. Situado en la 4a planta en 5. Detalles de la propiedad: 180 m2 en un nivel + dos balcones de 5 m2 cada uno 3 dormitorios + una oficina 3 aseos y 2 baños 2 plazas de aparcamiento subterráneo estándar + espacio de almacenamiento Opción para estacionamiento adicional Un hermoso apartamento diseñado y totalmente renovado que incluye: Techos de hormigón aparente Cocina totalmente equipada Armani Italia Inland Venetian Stores Calefacción terrestre Smart Home Electrical System Carpintería personalizada y almacenamiento integrado en todo el apartamento