  2. Israel
  3. Ra'anana
  Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible

Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible

Ra'anana, Israel
$3,37M
ID: 34191
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Bonita casa de 7 habitaciones con amplio sótano. Espacioso, gran jardín piscinable. ideal para una familia, las habitaciones son grandes, agradables y brillantes. Cerca de escuelas y comunidades.

Ra'anana, Israel
Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible
Ra'anana, Israel
de
$3,37M
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalón, Israel
de
$799,425
en un pequeño edificio de 4 plantas, un ático dúplex de 138m2 salón + 48m2 de terraza, muy hermosa fábrica, bodega y 2 plazas de aparcamiento
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$3,39M
PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas…
Immobilier.co.il
Herzliya, Israel
de
$2,10M
casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Un potencial de restauración .gran potencial . posibilidad de ampliación y construir una piscina. la casa se encuentra en un callejón sin salida cerca de la Ruta 2
Immobilier.co.il
