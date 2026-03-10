  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34728
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 21

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Excelente inversión y muy agradable para vivir En una calle tranquila y soleada, a un minuto de la playa y el mercado de Hacarmel, 3 habitaciones espaciosas de 72m2 con 3 metros de altura bajo techo, muy luminoso 4 exposiciones de aire, balcón cerrado con posibilidad de apertura, en la 2a planta alta de un edificio bien conservado. Renovación del edificio en discusión con posibilidad de recibir entre 12 y 16m2 extra con MAMAD.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$937,365
Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,45M
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Barrio residencial Beau rez de jardin
Nahariya, Israel
de
$1,505
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,69M
Está viendo
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Ra'anana, Israel
de
$968,715
Raanana está mirando. Edificio después de Tama. 4 piezas Completamente renovado. Habitaciones grandes. Cerca de todas las tiendas y Ariel School
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bien situer
Barrio residencial Bien situer
Jerusalén, Israel
de
$1,787
Apartamento en muy buen estado, parcialmente amueblado, cerca del transporte público, muy recomendable
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Mostrar todo Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Apartamento Nuevo 4 Habitaciones con Terraza – Cerca del Dizengoff Center Apartamento recientemente construido en una ubicación privilegiada, a pocos minutos a pie de la playa y el animado centro de Tel Aviv. • 4 habitaciones, 92 m2 • Amplia terraza soleada de 15 m2 • Sala de estar con cocin…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir