Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto excepcional en Tierra Santa – Jerusalén Una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén En una colina elevada con vistas a los impresionantes paisajes de Jerusalén, el complejo residencial de Holyland, firmado por uno de los mejores constructores de Israel. Un proyecto arquitectónico icónico que combina modernidad, elegancia y serenidad, en el corazón de un ambiente verde y un ambiente único único en Jerusalén. Un entorno de vida exclusivo Respira profundamente y déjate llevar por el encanto atemporal de la Ciudad Santa. Por un lado, una vista panorámica impresionante; por el otro, una brisa refrescante y la calma de las alturas de Holyland. El proyecto incluye una torre residencial de 31 plantas, así como dos edificios boutique, que ofrecen una experiencia de vida de alta gama y funcional, diseñada para satisfacer las expectativas de las familias, inversores y amantes de Jerusalén. Un entorno ideal y conectado El complejo se integra armoniosamente con el barrio existente e incluye: 6 dunas de parque ajardinado con jardines de ocio Caminos peatonal y ciclo Dos sinagogas Acceso directo al tranvía ligero y trenes israelíes Conexión rápida para iniciar el intercambio y la autopista 16 desde Jerusalén al centro del país Una verdadera alianza entre calidad de vida urbana, naturaleza y comunidad. Servicios y equipo Entrada de lujo Edificio de 31 pisos Feria de Negocios Puesto de seguridad 24 horas gimnasio totalmente equipado Tipología de apartamentos • 3 habitaciones: 81 m2 + 9 m2 balcón • 4 habitaciones: 108 m2 + 11m2 balcón • 5 habitaciones: 130 m2 + 13 m2 balcón