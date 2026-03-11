Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto excepcional en Tierra Santa – Jerusalén
Una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén
En una colina elevada con vistas a los impresionantes paisajes de Jerusalén, el complejo residencial de Holyland, firmado por uno de los mejores constructores de Israel.
Un proyecto arquitectónico icónico que combina modernidad, elegancia y serenidad, en el corazón de un ambiente verde y un ambiente único único en Jerusalén.
Un entorno de vida exclusivo
Respira profundamente y déjate llevar por el encanto atemporal de la Ciudad Santa.
Por un lado, una vista panorámica impresionante; por el otro, una brisa refrescante y la calma de las alturas de Holyland.
El proyecto incluye una torre residencial de 31 plantas, así como dos edificios boutique, que ofrecen una experiencia de vida de alta gama y funcional, diseñada para satisfacer las expectativas de las familias, inversores y amantes de Jerusalén.
Un entorno ideal y conectado
El complejo se integra armoniosamente con el barrio existente e incluye:
6 dunas de parque ajardinado con jardines de ocio
Caminos peatonal y ciclo
Dos sinagogas
Acceso directo al tranvía ligero y trenes israelíes
Conexión rápida para iniciar el intercambio y la autopista 16 desde Jerusalén al centro del país
Una verdadera alianza entre calidad de vida urbana, naturaleza y comunidad.
Servicios y equipo
Entrada de lujo
Edificio de 31 pisos
Feria de Negocios
Puesto de seguridad 24 horas
gimnasio totalmente equipado
Tipología de apartamentos
• 3 habitaciones: 81 m2 + 9 m2 balcón
• 4 habitaciones: 108 m2 + 11m2 balcón
• 5 habitaciones: 130 m2 + 13 m2 balcón
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo