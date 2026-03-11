  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Jerusalén, Israel
$1,10M
7
ID: 34302
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto excepcional en Tierra Santa – Jerusalén Una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén En una colina elevada con vistas a los impresionantes paisajes de Jerusalén, el complejo residencial de Holyland, firmado por uno de los mejores constructores de Israel. Un proyecto arquitectónico icónico que combina modernidad, elegancia y serenidad, en el corazón de un ambiente verde y un ambiente único único en Jerusalén. Un entorno de vida exclusivo Respira profundamente y déjate llevar por el encanto atemporal de la Ciudad Santa. Por un lado, una vista panorámica impresionante; por el otro, una brisa refrescante y la calma de las alturas de Holyland. El proyecto incluye una torre residencial de 31 plantas, así como dos edificios boutique, que ofrecen una experiencia de vida de alta gama y funcional, diseñada para satisfacer las expectativas de las familias, inversores y amantes de Jerusalén. Un entorno ideal y conectado El complejo se integra armoniosamente con el barrio existente e incluye: 6 dunas de parque ajardinado con jardines de ocio Caminos peatonal y ciclo Dos sinagogas Acceso directo al tranvía ligero y trenes israelíes Conexión rápida para iniciar el intercambio y la autopista 16 desde Jerusalén al centro del país Una verdadera alianza entre calidad de vida urbana, naturaleza y comunidad. Servicios y equipo Entrada de lujo Edificio de 31 pisos Feria de Negocios Puesto de seguridad 24 horas gimnasio totalmente equipado Tipología de apartamentos • 3 habitaciones: 81 m2 + 9 m2 balcón • 4 habitaciones: 108 m2 + 11m2 balcón • 5 habitaciones: 130 m2 + 13 m2 balcón

