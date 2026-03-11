  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Netanya, Israel
de
$924,825
;
5
ID: 34271
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Descubra nuestro nuevo proyecto preventa, comercializado por Mardochee Khayat, su nuevo especialista en proyectos. Situado en el prestigioso barrio de Netanya, Ramat Poleg, nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamam, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre y la gran sinagoga de Poleg. Este exclusivo proyecto inmobiliario combina calidad de construcción, diseño moderno y confort de la vida. Cada apartamento está cuidadosamente diseñado, ofreciendo espacios amplios y luminosos para satisfacer todas sus necesidades. Si usted está buscando una residencia principal o una inversión, nuestro proyecto cumplirá sus expectativas más altas. Al elegir nuestro proyecto en preventa, usted se beneficia de una oportunidad única para adquirir su futuro en casa en términos ventajosos. No te pierdas esta oportunidad excepcional de ser propietario en uno de los barrios más populares de Netanya. Características del proyecto El proyecto Poleg incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 3 habitaciones hasta 5 habitaciones, así como un ático y una planta baja de jardín. revestimiento exterior de piedra natural y aluminio El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una altura de techo muy bonita Diseñado y diseñado por el arquitecto 2 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Entrega en 2 años Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado centralizado última generación Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Tipo apartamento Apartamento 3 habitaciones de 77 m2 +12m2 de terraza Apartamento 4 habitaciones de 105 m2 + 13m2 terraza Apartamento 5 habitaciones de 131 m2+16m2 terraza

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

