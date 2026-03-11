Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Tel-Aviv, Israel
$1,18M
ID: 34462
  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Tel-Aviv
  Dirección
    Yodfat, 2

Sobre el complejo

Idealmente situado en el corazón de Tel Aviv, en la prestigiosa calle Dizengoff, en la intersección de las calles Jabotinsky y Bazel, una de las zonas más populares de la ciudad, reconocida por sus cafés, tiendas y un ambiente único. Apartamento en un edificio recientemente renovado como parte del proyecto TAMA 38, 2 habitaciones, 51 m2 Balcón: 6 m2 con vistas a la parte trasera, tranquila 6a planta con ascensor Con sala de seguridad (Mamad) Una propiedad rara que combina la ubicación central, comodidades tranquilas y modernas. Nuevo precio: 3.750.000

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalén, Israel
de
$1,52M
Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$846,450
Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,88M
Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalén, Israel
de
$36,993
Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$956,175
Magnífico apartamento de 2 habitaciones, diseñado por un arquitecto, con estacionamiento y almacenamiento en el proyecto de Four Florentine muy solicitado, a un precio atractivo. Ubicación: - A 5 minutos de Neve Tzedek - A 5 minutos de la calle Rothschild y del parque HaMasila - Mercado de …
Immobilier.co.il
Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,24M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
Immobilier.co.il
Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$3,07M
Complejo en el corazón de Baka, calle Yehuda. Dúplex 5 habitaciones 126 m2 + 3 habitaciones 68 m2 + estudio / oficina 24 m2 Amplias balcones, aparcamiento, aire acondicionado, 3 direcciones de aire
Immobilier.co.il
