Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Idealmente situado en el corazón de Tel Aviv, en la prestigiosa calle Dizengoff, en la intersección de las calles Jabotinsky y Bazel, una de las zonas más populares de la ciudad, reconocida por sus cafés, tiendas y un ambiente único.
Apartamento en un edificio recientemente renovado como parte del proyecto TAMA 38,
2 habitaciones, 51 m2
Balcón: 6 m2 con vistas a la parte trasera, tranquila
6a planta con ascensor
Con sala de seguridad (Mamad)
Una propiedad rara que combina la ubicación central, comodidades tranquilas y modernas.
Nuevo precio: 3.750.000
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
