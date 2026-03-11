  1. Realting.com
  Israel
  Ascalón
  Barrio residencial Magnifique

Barrio residencial Magnifique

Ascalón, Israel
$877,800
10
ID: 34689
Última actualización: 10/3/26

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito Meridional
  Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

ático dúplex en uno de los barrios más bellos de Ashkelon. 5 piezas con terraza de 46m 2 sótano 2 plazas de aparcamiento edificio de sólo 4 pisos

Ascalón, Israel
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$877,800
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Una propiedad rara en el mercado: un prestigioso ático dúplex en el corazón de Tel Aviv, que ofrece un ambiente de vida exclusivo entre el mar, la cultura y la efervescencia urbana. Características principales • Superficie interior: 140 m2 • Espectacular terraza: 140 m2 con vistas panorámic…
Agencia: Immobilier.co.il
Immobilier.co.il
Barrio residencial Rdj 4 p
Ascalón, Israel
de
$674,025
rdj 4 p con un amplio jardín orientado al oeste pequeño edificio de 4 plantas
Agencia: Immobilier.co.il
Immobilier.co.il
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Israel
de
$915,420
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en la llamada de distrito frente a Kiriat Hasharon Cerca del nuevo acceso a la autopista 2 (Tel Aviv/Haifa) El proyecto Nevo Hasharon se encuentra cerca del país Elystour, Sinag…
Agencia: Immobilier.co.il
Immobilier.co.il
