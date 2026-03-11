  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne

Villa prestigieuse a vendre a gan yavne

Gan Yavne, Israel
$3,54M
20
ID: 34715
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Pueblo
    Gan Yavne

Sobre el complejo

Villa de lujo en venta en Gan Yavne En una parcela de 500 m2, villa con piscina 8 metros por 4 metros. En la planta baja salón cocina y mamada y en la primera planta 4 dormitorios 2 baños y una terraza Villa excepcional a pocos minutos de Ashdod, no grave abstenerse Por favor.

Localización en el mapa

Gan Yavne, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Realting.com
