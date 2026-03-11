  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove

Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove

Tel-Aviv, Israel
$2,48M
10
ID: 34482
Última actualización: 10/3/26

    Israel
    Distrito de Tel-Aviv
    Subdistrito de Tel Aviv
    Tel-Aviv
    Montefiore, 37

FOR SALE – TEL AVIV En un hermoso edificio, descubra este hermoso apartamento de 3 habitaciones: • 74 m2 salón + 13 m2 terraza • 2 cómodas habitaciones • 2 baños modernos • Ascensor y despensa grande • Plaza de estacionamiento incluida Precio reducido: 7.900.000 Los propietarios están muy motivados para vender – ¡una oportunidad de aprovecharse rápidamente!

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$758,670
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ascalón, Israel
de
$617,595
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Otros complejos
Herzliya, Israel
de
$1,25M
Bonito apartamento con 5 habitaciones. Situado en el centro de la ciudad de hertzylia. Cerca de todos los productos. El apartamento tiene 2 baños con zona de lavandería. ( 3 aseos) 1 gran salón y cocina moderna. Mamá, estacionamiento
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Un apartamento recientemente construido, idealmente situado, a pocos pasos de la playa y el vibrante centro de la ciudad de Tel Aviv. Nuevo apartamento de 4 habitaciones con terraza – Cerca del Centro Dizengoff 4 habitaciones, 83 m2 Amplia terraza soleada de 10 m2 Sala de estar con cocina a…
Tel-Aviv, Israel
de
$2,35M
Ubicación ideal junto a la calle Shenkin cerca del Shouk Hacarmel apartamento3 habitaciones 93 m2 + 8,5 m2 balcón Cuarto piso detrás (muy tranquilo) plaza de aparcamiento en un sistema robótico ¡Ten cuidado! En comparación con el plano del apartamento, la pequeña habitación contigua a la c…
