Barrio residencial Projet haut standing jerusalem

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Descubra el lujo en el corazón de Jerusalén.
Situado en Kiriat Yovel, este excepcional proyecto inmobiliario le ofrece la oportunidad de vivir en una residencia de alta gama que combina comodidad y modernidad. Compuesto por apartamentos de 2 a 5 habitaciones, esta nueva creación es una verdadera joya de bienes raíces.
Ubicación ideal.
Disfrute de un fácil acceso al transporte público, con el tranvía a poca distancia, y explore las atracciones de la ciudad: a sólo 8 minutos del Shuk Mahane Yehuda y a 15 minutos de la famosa Mamila y el casco antiguo.
Características del proyecto
Vistas panorámicas del bosque de Ein Kerem, visitan los museos más grandes de Jerusalén.
Aparcamiento subterráneo seguro con puerta eléctrica.
Cubierta exterior en auténtica piedra de Jerusalén.
Elegante vestíbulo amueblado con materiales de lujo.
Ventanas de doble acristalamiento con marco de aluminio.
3 ascensores de lujo, incluyendo ascensores Shabat.
Varios espacios de entretenimiento, jardín ajardinado, biblioteca, billar y gran sinagoga.
Salón privado de alta gama.
Espacio reservado para el Souccot.
Características de los Apartamentos :
Sistema doméstico inteligente para una gestión óptima de la electricidad.
Cocina de alta gama de marcas reconocidas.
Válvula de fijación en todas las habitaciones.
Porcelana de granito Dallage 100/100.
Mobiliario de baño incluido.
Aire acondicionado Inverter VRF para máxima comodidad.
Gas, agua y electricidad en el balcón principal.
Accesorios eléctricos modernos y estéticos.
Lavadores suspendidos.
Para más información, comuníquese con Mardochee Khayat al 0523362121.**
¡Ven y descubre un nuevo estándar de vida en Jerusalén!
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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