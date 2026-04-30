  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Bat Yam, Israel
de
$4,38M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 35299
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Ben Gurion, 61 Deda

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
FOR SALE – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto residencial de lujo excepcional que ofrece un arte único de vivir frente al Mediterráneo, con vistas al mar claras y un ambiente elegante, sereno y buscado. El proyecto se distingue por la arquitectura contemporánea de alta gama y una separación total entre la zona residencial y un hotel de negocios situado en los niveles más bajos, garantizando la tranquilidad, la privacidad y el confort absoluto a los residentes. Entrada residencial independiente, pasillo dedicado y ascensores reservados. Idealmente ubicado, el proyecto tiene acceso directo al paseo marítimo y la playa, cerca de tiendas, restaurantes, ocio y transporte, con una rápida conexión a Tel Aviv a través del tranvía. La residencia ofrece una amplia gama de apartamentos 3, 3,5 y 5 habitaciones, así como un ático excepcional. Los amplios y luminosos apartamentos cuentan con amplias terrazas, grandes ventanales y un diseño moderno con acabados de alta gama. Todas las unidades están ubicadas desde el sexto piso, con vista al mar abierto (al menos parcialmente en la fachada). Características de pie: aire acondicionado totalmente instalado, ventanas aisladas, puertas interiores de diseño, elegantes baños, ascensor Shabat y estacionamiento clásico. El ático ofrece una verdadera planta privada, con espectaculares vistas panorámicas, gran terraza en la azotea y posibilidad de piscina privada. Proyecto dirigido por un desarrollador reconocido, con más de 60 años de experiencia y más de 100 edificios entregados a Bat Yam. Permiso concedido, garantía bancaria Mizrahi, comenzar el trabajo en 2 meses. Precio desde 4.2 M? para 3 habitaciones (75 m2 + terraza). Condiciones de pago atractivo: 20% en firma, balance en 2 años con indexación Primeros apartamentos: no se ofrece indexación ni bodega

Localización en el mapa

Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
Complejos similares
Está viendo
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bonne occasion
Asdod, Israel
de
$738,000
Apartamento 4 habitaciones 115 m2 1a planta Kinneret Street 1 balcón 1 estacionamiento Entrega inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Jerusalén, Israel
de
$613,360
Situado en una encantadora calle peatonal en el animado centro de Jerusalén, este apartamento de 40 metros cuadrados con 1 dormitorio ofrece una comodidad y encanto inmejorables. A solo 10 pasos del nivel de calle y 20 minutos a pie del casco antiguo y del Muro Occidental, este apartamento e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer
Bat Yam, Israel
de
$564,160
En el corazón de Bat Yam, en una popular calle central, este apartamento goza de una ubicación ideal: a solo 400 metros del mar y cerca de todas las comodidades de la vida cotidiana, las tiendas y el transporte. Apartamento 3 habitaciones luminoso 74m2 3a planta con ascensor Ubicación centr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir