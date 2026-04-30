Barrio residencial Projet neuf nat 600

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
¡Excelencia en vivo en Netanya!
Mardochee Khayat le invitamos a descubrir nuestro excepcional proyecto residencial, situado en el corazón del popular distrito de Nat 600 en Netanya. Disfrute de una ubicación privilegiada, a pocos pasos de las playas gracias al nuevo ascensor de la playa de la isla, actualmente en construcción. Esta zona dinámica y turística, rodeada de los hoteles más bellos como Island, Ramada y West Lagoon, le da la bienvenida en un entorno de vida incomparable.
Características del proyecto:
El proyecto PK 13 consta de un elegante edificio, ubicado en el nuevo distrito de Nat 600. Esta prestigiosa residencia estará rodeada de exuberantes jardines y una piscina, ofreciendo a sus residentes un espacio de relajación y convivencia. De conformidad con las normas ambientales y económicas, el proyecto se distingue por:
- Un magnífico vestíbulo con impresionante altura de techo, decorado por un diseñador.
- Dos ascensores lujosos, rápidos y modernos para una comodidad óptima.
- Un gimnasio totalmente equipado y un parque infantil (Jumbori) para el placer de los más jóvenes.
- Una garantía bancaria para la paz mental.
Detalles del apartamento:
Descubre un amplio apartamento de 5 habitaciones, con una superficie de 148 m2, con terraza de 23 m2. Disfrute de servicios interiores de lujo, incluyendo:
- Tejas de granito de porcelana 80/80 y 100/100.
- Posibilidad de elegir entre suelos de baldosa o parquet en las habitaciones.
- Terraza con baldosas, parquet o teca.
- Aire acondicionado centralizado para una comodidad óptima.
- Puertas interiores de alta calidad.
- Cocina personalizada, elegida de las mejores marcas, con encimera de mármol.
- Baños de techo con retretes colgantes.
- Preparación para cine en casa y persianas eléctricas en todo el apartamento.
- Espacio de estacionamiento incluido.
No te pierdas esta oportunidad única Descubra todos nuestros nuevos proyectos en www.theagencis.com (http://www.theagencis.com).
Para más información, póngase en contacto conmigo:
*Mardochee Khayat*
Tel: 0523362121
Ven a vivir el sueño en Nat 600, donde la comodidad y el lujo se encuentran!
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo