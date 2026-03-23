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Barrio residencial Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod

Asdod, Israel
de
$6,500
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ID: 35008
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Rothschild

Sobre el complejo

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Alquiler en Ashdod, en la zona codiciada de Tet Vav, rue Rothschild, un apartamento de 4 habitaciones situado en planta alta. Esta espaciosa propiedad goza de un agradable mirpeset con impresionantes vistas al mar. Está equipado con aire acondicionado, plaza de aparcamiento y una habitación segura (mamad). Luminoso apartamento, que ofrece hermosos volúmenes y un entorno de vida privilegiado cerca de las comodidades. Ingresó el 16 de mayo.

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Asdod, Israel
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