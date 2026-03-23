Barrio residencial Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod

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Alquiler en Ashdod, en la zona codiciada de Tet Vav, rue Rothschild, un apartamento de 4 habitaciones situado en planta alta.
Esta espaciosa propiedad goza de un agradable mirpeset con impresionantes vistas al mar. Está equipado con aire acondicionado, plaza de aparcamiento y una habitación segura (mamad).
Luminoso apartamento, que ofrece hermosos volúmenes y un entorno de vida privilegiado cerca de las comodidades.
Ingresó el 16 de mayo.
Localización en el mapa
Asdod, Israel
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