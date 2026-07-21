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Barrio residencial Appartement au centre ville a louer jerusalem

Jerusalén, Israel
Vendido o vencido
11
ID: 35223
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Hamaalot – Centro Pequeña calle central en el corazón del centro de la ciudad Apartamento en la 3a planta de 5 Ascensor No hay aparcamiento 4 m2 balcón 4 piezas – 120 m2 3 aseos 2 baños Totalmente amueblado de alto standing Aire acondicionado independiente en cada habitación Calefacción terrestre

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
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de
$1,74M
Apartamento en venta en el antiguo norte de Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Park Hayarkon Edificio con Tama 38 potencial 3a planta en 3 sin ascensor 91,5m2 3 piezas Para ser renovado 1 estacionamiento 2 exposiciones : South, East Precio: 5.300.000 Para más información: Mendel Hage…
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Jerusalén, Israel
de
$2,427
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Jerusalén, Israel
de
$1,38M
Agencia
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