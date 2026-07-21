  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 4 pieces moderne proche de rothschild

Barrio residencial 4 pieces moderne proche de rothschild

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
Barrio residencial 4 pieces moderne proche de rothschild
1
ID: 35215
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Maze, 37

Sobre el complejo

¡Caso a tomar! Edificio moderno en un callejón sin salida en Mazeh. 4 habitaciones modernas, luminosas y verdes. Ascensor y aparcamiento privado en el catastro.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Barrio residencial Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Barrio residencial Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Barrio residencial Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Barrio residencial Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Barrio residencial Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Asdod, Israel
de
$2,38M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de charme 3 pieces a vendre a kiryat shmuel jerusalem limite rehavia jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Appartement de charme 3 pieces a vendre a kiryat shmuel jerusalem limite rehavia jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Appartement de charme 3 pieces a vendre a kiryat shmuel jerusalem limite rehavia jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Barrio residencial Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Barrio residencial Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Barrio residencial Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Barrio residencial Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Barrio residencial Tour yoo park tzameret 4 5 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Apartamento en venta en Tours YOO en Park Tzameret en Tel-Aviv Excursión de lujo con guardia, gimnasio, piscina, hammam, sauna y mucho más! 8a planta con 4 ascensores 4.5 piezas 170 m2 + 11 m2 de terraza Mamad 2 baños 3 W.C. 2 plazas de aparcamiento Precio: 6.500.000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir