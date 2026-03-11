  1. Realting.com
  Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv

Barrio residencial Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,19M
ID: 34453
Última actualización: 10/3/26

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Tel-Aviv
  Dirección
    Shabazi, 47

Sobre el complejo

Situado en la calle Molcho, justo en Neve Tzedek, sus tiendas, encanto y ambiente, este apartamento goza de un ambiente urbano agradable, cerca de tiendas, cafés, transporte público y todas las comodidades de la vida cotidiana. La calle Molcho es apreciada por su calma residencial, mientras permanece a pocos minutos de los ejes principales de la ciudad. Descripción de la propiedad Apartamento 2 habitaciones con una superficie de 54 m2, situado en la primera planta de un edificio bien mantenido, sin ascensor, miklat en las inmediaciones. El apartamento es muy luminoso y ha sufrido una renovación completa, ofreciendo servicios modernos y un diseño funcional, ideal para una residencia principal, un pie a tierra o una inversión de alquiler. Características principales • 2 piezas • 54 m2 • Primera planta • Sin ascensor • Completamente renovado • Brillante • Barrio central y codiciado Excelente inversión ya sea en alquiler residencial o a largo plazo (alquiler estimado a 10-11.000NIS/mes) o AirbnB (alquiler 15-18.000NIS/mes) Precio: NIS 3 800 000

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$573,705
Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,45M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Barrio residencial Maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$15,68M
Auténtica casa árabe 720/1000 m2, un montón de carácter, jardín, terraza, techos altos de cúpula, gran terreno, magnífica vista al techo, 8 plazas de aparcamiento privado
Immobilier.co.il
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$2,39M
Proyecto raro y prestigioso en un edificio independiente de sólo 23 apartamentos exclusivos. Ubicación Premium en el corazón de la legendaria calle Shenkin, cerca del mercado Carmelo, el bulevar Rothschild y las playas. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones, luminoso y espacioso, con grandes …
Immobilier.co.il
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$2,978
Alquiler - Nuevo edificio Un hermoso y moderno apartamento en un nuevo edificio de alto nivel, disponible a principios de enero. Detalles de la propiedad: 2 habitaciones (1 dormitorio + salón) Balcón Nuevo edificio Luminoso apartamento con un arreglo bien pensado Precio: 9.500 Contac…
Immobilier.co.il
