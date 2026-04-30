Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme

GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Final de la edición 2029 Rango: aproximadamente 700–800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación estratégica de Bat Yam. Diseño moderno, volúmenes optimizados, terrazas con vistas al mar/ciudad en planta, orientación y tipología. Tipologías disponibles • Apartamentos 2, 3 y 4 habitaciones • Áticos en los pisos superiores Servicios 5 estrellas ? Piscina ? Sala de deportes ? Espacios de spa y bienestar ? Rooftop equipada ? Atención 24/7 ? Conciergery ? Salón de residentes ? Espacios de trabajo Condiciones de asentamiento • 20% al firmar el contrato • 41% durante la construcción • 39% en entrega clave Contacto comercial Mordecai Khayat The Agences® – especialista en nuevos proyectos en Israel 052-336-21-21