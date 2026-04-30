Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme

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GENERAL BAT YAM
Torre Iconic... Muy residencial de alta gama
Edificio : Torre de 41 plantas
Banco acompañante: Mizrahi Tefahot
Final de la edición 2029
Rango: aproximadamente 700–800 m
Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv
El proyecto
Un programa residencial muy alto en una ubicación estratégica de Bat Yam.
Diseño moderno, volúmenes optimizados, terrazas con vistas al mar/ciudad en planta, orientación y tipología.
Tipologías disponibles
• Apartamentos 2, 3 y 4 habitaciones
• Áticos en los pisos superiores
Servicios 5 estrellas
? Piscina
? Sala de deportes
? Espacios de spa y bienestar
? Rooftop equipada
? Atención 24/7
? Conciergery
? Salón de residentes
? Espacios de trabajo
Condiciones de asentamiento
• 20% al firmar el contrato
• 41% durante la construcción
• 39% en entrega clave
Contacto comercial
Mordecai Khayat
The Agences® – especialista en nuevos proyectos en Israel
052-336-21-21
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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