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Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalén, Israel
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Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
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ID: 35225
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/4/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Ein Zurim, Jerusalem Residencia situada en la antigua Arnona, zona tranquila y arbolada. Entrega esperada en aproximadamente 1,5 años Amplias habitaciones con terraza, disponibles en 2,5 habitaciones — Muy atractivo en un área buscada y verde A poca distancia de la futura línea de tranvía Bajo edificio (6 plantas) con acabados técnicos de alta gama Garaje y bodega incluidos en cada apartamento

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Jerusalén, Israel
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