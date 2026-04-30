Barrio residencial Studio dexception A tel aviv emplacement premium

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
En venta, estudio completamente reformado, situado en la calle Allenby 56, en el corazón de Tel Aviv.
Dentro de un edificio con ascensor, esta propiedad ofrece un espacio de vida moderno, elegante y perfectamente optimizado. La renovación completa se llevó a cabo con materiales de calidad, permitiendo la instalación inmediata sin ningún trabajo.
El estudio también tiene un agradable balcón, un verdadero plus en el centro de la ciudad, que ofrece un espacio raro y buscado al aire libre.
Su ubicación es un activo importante: justo en el centro de Tel Aviv, a pocos pasos de tiendas, restaurantes, transporte y la playa. Una dirección estratégica que garantiza una calidad de vida excepcional y una fuerte demanda de alquiler.
Esta propiedad representa una oportunidad ideal para una inversión segura, un pie a tierra o una primera adquisición en uno de los sectores más dinámicos de la ciudad.
Producto raro en el mercado, con excelente potencial de recuperación.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo