  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Studio dexception A tel aviv emplacement premium

Barrio residencial Studio dexception A tel aviv emplacement premium

Tel-Aviv, Israel
de
$1,99M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 35246
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Allenby, 56 Cheers Rock Bar

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En venta, estudio completamente reformado, situado en la calle Allenby 56, en el corazón de Tel Aviv. Dentro de un edificio con ascensor, esta propiedad ofrece un espacio de vida moderno, elegante y perfectamente optimizado. La renovación completa se llevó a cabo con materiales de calidad, permitiendo la instalación inmediata sin ningún trabajo. El estudio también tiene un agradable balcón, un verdadero plus en el centro de la ciudad, que ofrece un espacio raro y buscado al aire libre. Su ubicación es un activo importante: justo en el centro de Tel Aviv, a pocos pasos de tiendas, restaurantes, transporte y la playa. Una dirección estratégica que garantiza una calidad de vida excepcional y una fuerte demanda de alquiler. Esta propiedad representa una oportunidad ideal para una inversión segura, un pie a tierra o una primera adquisición en uno de los sectores más dinámicos de la ciudad. Producto raro en el mercado, con excelente potencial de recuperación.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Appartement a louer a mamilla
Jerusalén, Israel
de
$13,120
Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
de
$2,32M
Barrio residencial Projet neuf a hadera
Hadera, Israel
de
$1,67M
Está viendo
Barrio residencial Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Tel-Aviv, Israel
de
$1,99M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Mostrar todo Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,58M
Pequeña calle tranquila entre Gordon y Ben Gurion 87m2 con ascensor para renovar Muy luminoso, cerca de tiendas y la playa Gran potencial ¡Para ser capturado!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$524,800
Barrio Neve Adarim. 4 habitaciones en edificio reciente, espaciosas e iluminadas. Muy buen producto a la inversión o hábitat
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Barrio residencial Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Barrio residencial Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Barrio residencial Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Barrio residencial Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Barrio residencial Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Barrio residencial Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,23M
Sublime 3 habitaciones con 2 dormitorios grandes / gran salón abierto a balcón con vistas a la calle / 2 baño y 3 aseos. Completamente reformado / vendido amueblado y equipado. A solo 5 minutos a pie de la costa. Excelente producto
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir