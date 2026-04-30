Barrio residencial Studio dexception A tel aviv emplacement premium

En venta, estudio completamente reformado, situado en la calle Allenby 56, en el corazón de Tel Aviv. Dentro de un edificio con ascensor, esta propiedad ofrece un espacio de vida moderno, elegante y perfectamente optimizado. La renovación completa se llevó a cabo con materiales de calidad, permitiendo la instalación inmediata sin ningún trabajo. El estudio también tiene un agradable balcón, un verdadero plus en el centro de la ciudad, que ofrece un espacio raro y buscado al aire libre. Su ubicación es un activo importante: justo en el centro de Tel Aviv, a pocos pasos de tiendas, restaurantes, transporte y la playa. Una dirección estratégica que garantiza una calidad de vida excepcional y una fuerte demanda de alquiler. Esta propiedad representa una oportunidad ideal para una inversión segura, un pie a tierra o una primera adquisición en uno de los sectores más dinámicos de la ciudad. Producto raro en el mercado, con excelente potencial de recuperación.