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Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
10
ID: 35147
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Barzilai, 5

Sobre el complejo

En el corazón de Rothschild en un edificio excepcional después de la renovación. Planta alta con ascensor. 2 habitaciones luminosas y muy bien dispuestas + balcón. Perfecto para un pie a la tierra.

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Tel-Aviv, Israel
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