Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv

Situado en la encantadora Rue Ruppin, esta propiedad ofrece un ambiente tranquilo y verde en el corazón de Tel Aviv. Está a pocos pasos de Gordon Beach y de los principales lugares de ocio y entretenimiento de la ciudad. Este amplio apartamento, situado en la 3a planta de un edificio íntimo de 4 plantas, se extiende sobre unos 110 metros cuadrados. Tiene tres exposiciones completas a la luz natural, un diseño limpio y moderno y mucha luz del día. El apartamento incluye una gran sala de estar, una cocina abierta equipada con electrodomésticos modernos, y tres dormitorios, incluyendo una suite parental.