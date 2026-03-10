  1. Realting.com
Barrio residencial Bat yam cote mer

Bat Yam, Israel
de
$850,526
;
10
ID: 34795
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

Muy hermoso proyecto de tienda en el murciélago Yam situado a 10 minutos de Tel Aviv a 1200 metros a pie del mar, y cerca de la estación de tren y tranvía. Gran opción de apartamento de 2 habitaciones en Loft Penthouse. Precios muy interesantes Calendario flexible entrega 2027

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

