  Barrio residencial Exceptionnel centre ville raanana

Barrio residencial Exceptionnel centre ville raanana

Ra'anana, Israel
$7,524
3
ID: 34161
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski, 33

Sobre el complejo

Excepcional en el centro de ciudad. Ático de nueve pies. Precioso ático con 6 piezas. 180 m2. 150 m2 de terraza. Vista del desvío. 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega disponible en junio de 2026.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
Barrio residencial Exceptionnel centre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$7,524
Otros complejos
Barrio residencial Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$5,442
Nuevamente disponible para alquiler en el proyecto buscado y lujoso del "Migdal Hanesharim", con un suntuoso hall de entrada, un guardia en la entrada y estacionamiento subterráneo. En la séptima planta, una nueva oficina y de alto nivel con una superficie bruta de 248 m2, con dos exposicion…
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7 co…
Barrio residencial Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Nahariya, Israel
de
$579,975
Situado en el nuevo distrito de Shimon Peres de Nahariya, este amplio apartamento de 4 habitaciones de aproximadamente 120 m2 ofrece un luminoso salón con balcón con vista abierta. Cerca del centro comercial Arena, estación de tren y zonas verdes
