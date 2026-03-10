Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem

  1. Realting.com
Jerusalén, Israel
$893,475
ID: 34821
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

4 habitaciones en venta en un encantador edificio situado en el corazón de un ambiente pastoral de Jerusalén y a pocos minutos a pie de Baka. Cerca de todo: escuelas, sinagogas, centros culturales y de entretenimiento y por supuesto el casco antiguo. El edificio dispone de ascensor y los apartamentos disponen de balcones, bodega y aparcamiento privado.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

