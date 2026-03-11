  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Tel-Aviv, Israel
$1,94M
10
ID: 34472
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yodfat, 2

Venta – Exclusivo duplex en la azotea, Rue Dizengoff, Tel Aviv Dirección excepcional en una de las calles más populares de Tel Aviv, en el corazón de la cultura, las compras y a pocos minutos de las playas. Características principales: Nuevo dúplex – sexto y séptimo piso 4 piezas – triple orientación Nivel 6 : 62 m2 + terraza 7 m2 Nivel 7 : 23 m2 + azotea privada 28 m2 Mamad, ascensor directo, aparcamiento cerca Espacios brillantes, vista abierta, puestas de sol y calidad de vida premium en Dizengoff. Precio: 6.190.000

Tel-Aviv, Israel
