  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Top affaire

Jerusalén, Israel
$1,30M
ID: 34052
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

Excelente trato en un nuevo edificio Cerca del tranvía de luz, con una magnífica vista Hermosa terraza Cerca de todas las tiendas ¡Una oportunidad para no perderse!

Jerusalén, Israel
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente s…
Agencia
Immobilier.co.il
Rishon LeZion, Israel
de
$3,70M
Rishon Letsion, frente al mar, (hof rishon letsion) Cerca del mar y tayelet al pie del edificio, tiendas y café, así como transporte público Rehov Shayetet Hermoso edificio residencial muy reciente (9 años), En la 20a planta (de 21), magnífico ático de 5 habitaciones en un nivel, con vistas …
Agencia
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$937,365
En el corazón del barrio de Rasco en Jerusalén, descubra este hermoso apartamento de 67 m2, situado en la primera planta de un edificio completamente renovado después de TAMA con ascensor de Shabat. La luminosa sala de estar con cocina semiseparada se abre directamente a un hermoso jardín va…
Agencia
Immobilier.co.il
