Barrio residencial Appartement a vendre a baka

  2. Israel
  3. Jerusalén
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
;
10
ID: 34826
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Baka, dereh beit Lehem 49, sobre una casa auténtica, 2a planta sin ascensor, 4 habitaciones (mamad), 2 duchas, 2 aseos, 89 m2, terraza soccah 7 m2, buen estado, luminoso, vista abierta. 3650000 shekels

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israel
de
$457,710
Barrio residencial Coin de paradis proche tramway et commerces
Jerusalén, Israel
de
$2,445
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerusalén, Israel
de
$1,19M
Está viendo
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
Otros complejos
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$6,11M
Ático de lujo en el Viejo Norte con vistas a la ciudad y al mar. 4.5 habitaciones de 168 m2 con 2 balcones de 48 m2 y 26 m2. Magnífica terraza privada en el techo de 40 m2. 3 dormitorios grandes y uno más pequeño. 3 baños. Nuevo edificio de alta gama con ascensor y 2 plazas de aparcamiento p…
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,26M
En el corazón de Bat-Yam, la calle Mivtza Sinai, el proyecto ofrece dos edificios residenciales verdes (certificado edificio verde). Amplias y modernas apartamentos ofrecen comodidad, innovación y bienestar, cerca de todas las comodidades. El proyecto se basa en valores fuertes: calidad, p…
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,41M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
