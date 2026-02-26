  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem

Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$9,41M
;
9
ID: 33955
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Yismach Melech Street, en Kfar David, suntuoso ático bañado en luz. Immense salón, 250 m2 terraza con una vista simplemente espectacular del casco antiguo y sus murallas. Gran comedor, cocina moderna abierta, 3 suites. Casa inteligente, 2 plazas de aparcamiento privado y bodega.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$9,41M
Otros complejos
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
EXCLUSIVENESS – Luminoso y amplio apartamento! Baron Hirsch, Kiryat Moshe neighbourhood, Jerusalem ✨ ¡Nueve, nueve, nueve! ✨Venta: hermoso apartamento de 5 habitaciones, después de la ampliación del TAMA 38. Superficie: 93 m2 bruto + terraza Sukkah Luminoso apartamento con 3 exposiciones…
Agencia
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$830,775
En la ubicación más buscada de Kiryat Yovel, en la frontera de Ramat Denya y Ramat Sharet, cerca de la futura línea de tranvía, a pocos minutos del centro comercial Malha, parques y transporte público. En un edificio reciente después del refuerzo (Tama 38), con ascensor de Shabat y acceso c…
Agencia
Immobilier.co.il
Ascalón, Israel
de
$498,465
3 piezas buena inversión
Agencia
Immobilier.co.il
