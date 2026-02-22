  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Terrasse soucca

Barrio residencial Terrasse soucca

Ascalón, Israel
$526,680
ID: 33752
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Apartamento de 4 habitaciones muy espacioso en la zona de agamim avrc terraza soucca

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Asdod, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Vue mer eternelle
Ascalón, Israel
de
$507,870
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$5,02M
Barrio residencial Terrasse soucca
Ascalón, Israel
de
$526,680
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$877,800
ático dúplex en uno de los barrios más bellos de Ashkelon. 5 piezas con terraza de 46m 2 sótano 2 plazas de aparcamiento edificio de sólo 4 pisos
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,10M
Atico dúplex en venta en Ashdod : Gran salón y cocina con vistas a una terraza de 18m2 frente al parque, 2 dormitorios y un baño y aseo, en la planta gran terraza, suite parental con vestidor y una bodega y un estacionamiento completa esta propiedad
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$4,67M
Venta excepcional - Primera Línea Independiente Villa Frente al mar en Ashdod Address: Ashdod, Israel Descubra esta excepcional villa frente al mar Mediterráneo, que ofrece un ambiente único que combina lujo, confort y modernidad. Situado en Ashdod, esta prestigiosa propiedad ofrece un est…
Agencia
Immobilier.co.il
