  4. Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location

Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location

Ra'anana, Israel
$2,16M
3
ID: 33450
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Cottage de 8.5 piezas con un potencial enorme. Frente a un parque. La calle tiene un sentido único. Zona tranquila. Gran sótano.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Está viendo
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra'anana, Israel
de
$2,16M
