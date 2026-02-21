Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
EXCLUSIVENESS – Luminoso y amplio apartamento!
Baron Hirsch, Kiryat Moshe neighbourhood, Jerusalem
✨ ¡Nueve, nueve, nueve! ✨Venta: hermoso apartamento de 5 habitaciones, después de la ampliación del TAMA 38.
Superficie: 93 m2 bruto + terraza Sukkah
Luminoso apartamento con 3 exposiciones
Espaciosa y bien dispuesta
Barrio tranquilo y agradable
Ascensor.
¡Un bien raro en un ambiente tranquilo! Póngase en contacto con nosotros para más información y una visita.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio
