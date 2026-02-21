  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme

Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme

Jerusalén, Israel
de
$1,13M
20/2/26
$1,13M
6/5/25
$1,01M
;
6
ID: 25849
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

EXCLUSIVENESS – Luminoso y amplio apartamento! Baron Hirsch, Kiryat Moshe neighbourhood, Jerusalem ✨ ¡Nueve, nueve, nueve! ✨Venta: hermoso apartamento de 5 habitaciones, después de la ampliación del TAMA 38. Superficie: 93 m2 bruto + terraza Sukkah Luminoso apartamento con 3 exposiciones Espaciosa y bien dispuesta Barrio tranquilo y agradable Ascensor. ¡Un bien raro en un ambiente tranquilo! Póngase en contacto con nosotros para más información y una visita.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
