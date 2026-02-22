  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Jerusalén, Israel
$2,23M
7
ID: 33461
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Pequeña construcción de sólo 3 propietarios. Apartamento 4 habitaciones 110m2 + 150m2 de terraza / jardín oficial. Hermoso salón, cocina abierta, 3 dormitorios incluyendo dormitorio principal (mamá), 2 baños, Aire acondicionado, 3 orientaciones. + 3 unidades independientes alquiladas 10.000sh, con la posibilidad de adjuntar al apartamento por escaleras con una preparación ya hecha en el salón. Dos unidades construidas (alrededor de 20-25m2 cada uno ) en la cuenta del estacionamiento y bodega en el rdc, y una unidad (alrededor de 20m2 ) debajo de la terraza.

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Endroit calme
Ascalón, Israel
de
$526,680
Barrio residencial Exceptionnel
Ascalón, Israel
de
$554,895
Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,88M
Está viendo
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,646
Para alquiler a largo plazo en Arnona, Jerusalén, este encantador apartamento de 2,5 habitaciones totalmente amueblado ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo en una de las zonas residenciales más buscadas de la ciudad. Una superficie de unos 50 m2, consta de un luminoso salón con coci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$3,61M
Unico dúplex 5 habitaciones en el corazón de Tel Aviv – Bograshov Situado cerca de la playa y las animadas calles del distrito de Bograshov, este dúplex ofrece un ambiente de vida ideal entre dinamismo urbano y serenidad. 5 piezas 4 habitaciones 2 baños 3 aseos 4a y 5a planta 135 m2 salón + …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Mostrar todo Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Netanya, Israel
de
$4,36M
Esta excepcional propiedad situada en las Torres de la Laguna, en el prestigioso barrio de South Beach de Netanya, ofrece una oportunidad única para experimentar el lujo junto al mar en su pico. El amplio diseño de apartamentos, obtenido por la fusión de dos unidades, se extiende más de 320 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
