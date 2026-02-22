  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Vue mer exceptionnelle

Barrio residencial Vue mer exceptionnelle

Ascalón, Israel
de
$498,465
;
7
Dejar una solicitud
ID: 33736
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
en el puerto deportivo, a 1 minuto de la playa, muy buen negocio Apartamento de 3 habitaciones de 60 m2 con terraza de 12 m2 con muy bonita vista al mar Aparcamiento subterráneo

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$3,094
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Barrio residencial Coup de fusil
Ascalón, Israel
de
$595,650
Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Está viendo
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Ascalón, Israel
de
$498,465
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$10,973
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,52M
Apartamento de lujo en venta 4,5 habitaciones Residencia excepcional muy alta situada en el corazón del Namal de Tel Aviv, que ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar, definitivamente sin obstáculos. Detalles de la propiedad Superficie interior: 177 m2 Balcón: 18 m2 Planta: 6a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Etage haut avec vue
Barrio residencial Etage haut avec vue
Barrio residencial Etage haut avec vue
Barrio residencial Etage haut avec vue
Barrio residencial Etage haut avec vue
Mostrar todo Barrio residencial Etage haut avec vue
Barrio residencial Etage haut avec vue
Ascalón, Israel
de
$589,380
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir